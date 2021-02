Vague de froid : toujours pas suffisamment de places d'accueil pour les sans-abri à Bruxelles

Voilà des mois que des organisations tirent la sonnette d'alarme sur la saturation de l'hébergement pour personnes sans-abri à Bruxelles. Les places supplémentaires ouvertes par la Région "sont une amélioration de la situation mais ne sont pas une solution au problème structurel", dénoncent jeudi Médecins du Monde, la Plateforme citoyenne BxlRefugees et Médecins sans frontières.

Si elles reconnaissent les efforts du ministre Alain Maron, ainsi que le contexte difficile de la pandémie, les équipes des organisations disent faire face à la réalité de terrain. "Nos équipes sont confrontées tous les jours à des personnes sans-abri qui ne trouvent pas de place d'hébergement et pour qui on ne trouve pas de solution." Mardi soir, 40 personnes se sont rendues au Médibus et les équipes mobiles en maraude sont allées à la rencontre de 30 personnes, dans et autour de la gare du Midi. Parmi ces 30 personnes se trouvaient au moins deux enfants et une personnes en chaise roulante.

Urgent

Il est urgent d'augmenter encore la capacité d'accueil, alertent les organisations, évoquant outre les températures extrêmes actuelles, l'épidémie de Covid-19.

"A toutes les personnes sans-abri qui dorment dans la rue s'ajoutent également les personnes qui vivent dans des squats précaires", ajoute David Leclercq, chef de mission Belgique pour Médecins sans frontières. "Ces derniers jours, notre équipe mobile de sensibilisation, qui soutient les structures non-agrées, a rendu visite à plusieurs d'entre elles à Bruxelles dont certaines n'avaient aucun accès au chauffage. Avec des températures pareilles, c'est tout simplement inacceptable."

Les trois organisations plaident pour la mise en place de mécanismes structurels pour une ouverture automatique des bâtiments vides en cas de grand froid qui, "en période de Covid-19 ne manquent pas: auberges de jeunesse, salles de fête, bureaux, centres sportifs, hôtels, ..."