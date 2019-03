Unia recrute l'ex-échevine Groen de Molenbeek, malgré un livre controversé

Sorti fin 2016, le livre "Entretien à Molenbeek" a rapidement fait polémique. L'auteure est Annalisa Gadaleta, échevine Groen à Molenbeek. Il s'agit d'une discussion avec un sociologue italien empreinte de clichés et d'amalgames sur la communauté marocaine de la commune. Le contenu de l'ouvrage et le refus de son auteure de présenter des excuses entraîne la rupture entre Groen et Ecolo et , sur un plan plus personnel, entre Annalisa Gadaleta et Sarah Turine, échevine Ecolo.

Recrutée par Unia

A l'époque, le quotidien La Dernière Heure avait sollicité l'avis de trois experts sur le livre de l'échevine Groen. Voici ce qu'en disait, en décembre 2016, Patrick Charlier, directeur d'Unia, l'organisme chargé de lutter contre toutes les formes de discrimination, dont le racisme : "Il y a différents passages, notamment sur le patriarcat, qui sont légitimes, mais ce qu’elle dit est très léger ! C’est comme lorsqu’elle parle des mariages mixtes au sein de la communauté d’origine maghrébine (NDLR : "Des couples mixtes ? Presque jamais"). Il y en a plus que dans d’autres communautés".

Patrick Charlier parle également de "propos de comptoir" ou de "raccourci qui ne veut rien dire". Bref, si, pour les experts consultés, l'ouvrage ne tombe pas sous le coup de la loi réprimant le racisme, il n'en reste pas moins problématique. Il provoque d'ailleurs un vif émoi parmi la communauté belgo-marocaine de Molenbeek.

Quelle ne fut donc pas notre surprise d'apprendre qu'Annalisa Gadaleta avait été recrutée par Unia, en janvier de cette année, au poste de responsable du service "Politique et Société" au terme d'une sélection plutôt sévère.

Gadaleta préférée à ...Turine

"Madame Gadaleta a suivi la procédure, dont une partie est anonyme et externe", explique Patrick Charlier. "Lors de l'entretien devant le jury, nous avons bien entendu abordé la question du livre. Annalisa Gadaleta a répondu de manière convaincante et ses qualités ne se résument pas à ce livre. C'est un choix que nous avons fait en conscience et de manière éclairée", conclut le directeur francophone d'Unia.

Ironie de l'histoire, au moment de décider de l'engagement, le jury a préféré Annalisa Gadeleta à Sarah Turine, qui avait également postulé. Un choix qui sera sans doute diversement apprécié à Molenbeek.