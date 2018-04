Un véhicule s'est retrouvé coincé dans le tunnel de la station de prémétro Lemonnier, lundi vers 06h00. La circulation des trams 3, 4, 51 et 82 a été temporairement interrompue, indique la porte-parole de la Stib, An Van hamme.

Le trafic a repris normalement vers 08h40 sur les lignes 3 et 4, puis une demi-heure plus tard sur les lignes 51 et 82. Entre-temps, la Stib avait prévu des bus de remplacement.