Une somme d'argent record de 1,78 million d'euros saisie à Molenbeek-Saint-Jean

La zone de police Bruxelles-Ouest a effectué, le 22 décembre dernier, l'une des plus importantes saisies d'argent liquide réalisées en Belgique, a-t-elle indiqué jeudi. La brigade anti-banditisme de la zone a mis la main sur une somme de 1.785.000 euros, en petites coupures, à Molenbeek-Saint-Jean. Un suspect a été arrêté.

"Une patrouille de la brigade anti-banditisme a eu l'attention attirée par une voiture de luxe Mercedes AMG, munie de plaques d'immatriculation françaises, qui roulait à grande vitesse dans une zone limitée à 50 km/h. Une brève course-poursuite s'est entamée, avant que le conducteur ne soit finalement arrêté grâce à une autre patrouille venue en renfort", a relaté la zone de police Bruxelles-Ouest.

"Une somme de 3.900 euros a été découverte dans les poches du suspect. Dans le coffre de sa voiture, les policiers ont trouvé des sacs de courses remplis de billets de banque. Le comptage été réalisé au commissariat et fait état d'une somme de 280.000 euros", a détaillé la police.

"Une perquisition a ensuite été réalisée au domicile du suspect. Les policiers ont à nouveau découvert des sacs de courses, des petits paquets, des boîtes... Sous le lit et dans des placards, qui contenaient aussi énormément d'argent liquide. Ainsi, au total, c'est une somme de 1.785.000 euros, en petites coupures, qui a été saisie", a expliqué la zone.

Deux voitures de luxe, une Mercedes AMG et une Audi A6, ont également été saisies, tout comme une arme à feu volée, une machine à compter l'argent, du matériel pour emballer l'argent sous vide et des bijoux valant au total 26.000 euros, selon la police. Le suspect a été placé sous mandat d'arrêt et l'enquête suit son cours pour déterminer la provenance de l'argent.