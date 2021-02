Une solution pour les 350 appartements sociaux privés de chauffage à Jette

Deux chaudières externes de secours ont été acheminées sur place et ont été activées, jeudi soir, sur le site de logements sociaux Esseghem à Jette, a indiqué la commune vendredi après-midi. Les locataires ont donc pu se réveiller vendredi matin avec du chauffage dans leurs appartements. Jeudi après-midi, une importante panne a privé de chauffage et d'eau chaude les habitants de 350 appartements des immeubles 2, 3 et 4 du site Esseghem, rue Jules Lahaye à Jette, appartenant à la société de logements sociaux Lojega.

"Les techniciens ont, en parallèle, entamé la réparation de la chaudière principale pour ré-acheminer l'eau chaude vers les logements. Dès vendredi midi, l'accès a été rétabli et les habitants peuvent désormais bénéficier à la fois du chauffage et de l'eau chaude", a encore annoncé l'administration communale jettoise. "Les réparations continuent pour une remise en route complète et définitive de l'installation initiale", a-t-elle ajouté.

Dès l'annonce de la panne générale jeudi après-midi, le bourgmestre de Jette, Hervé Doyen, avait réuni la Cellule de Sécurité. Outre la présence de la Croix-Rouge sur le terrain, de la distribution de chaufferettes et de couvertures aux locataires lésés, des solutions d'hébergement d'urgence avaient été mises en place en cas de besoin. Mais elles n'ont pas dû être activées.

Le bourgmestre se dit réjoui qu'il y ait eu plus de peur que de mal et a remercié la société Lojega, le CPAS, la police, la Croix-Rouge et les fonctionnaires communaux pour avoir agi correctement et efficacement. Il remercie aussi les locataires qui ont fait preuve de patience dans cette situation difficile.