Une réunion en présentiel d'une centaine d'enseignants pose question à Schaerbeek

A l'Institut communal technique Frans Fischer de Schaerbeek, le programme du jour prévoyait une réunion pédagogique de l'ensemble du personnel, en présentiel. Soit quelque 150 personnes, la présence étant obligatoire. Des enseignants se sont inquiétés du respect des mesures sanitaires et des risques qu'une telle réunion était susceptible de leur faire courir. Ils ont dès lors alerté leur organisation syndicale.

Une réunion maintenue

La CGSP a pris contact avec le pouvoir organisateur mais la réunion a été maintenue. Sur place, ce mardi matin, nous retrouvons Michel Thomas, permanent du syndicat socialiste. "On a mis tout le pays en télétravail et dans une école de Schaerbeek, on rassemble 100 personnes dans un local. Les enseignants sont insécurisés et ne comprennent pas du tout que Schaerbeek soit un ilôt où on ne respecte pas les règles sanitaires."

Les professeurs ont été rassemblés dans le gymnase de l'établissement, une vaste salle sans possibilité d'aération. Sur les 150 personnes attendues, une cinquantaine manquent à l'appel. 20 enseignants sont excusés pour raison médicale, une trentaine n'ayant que des horaires partiels à Frans Fischer donnaient cours ailleurs et n'ont donc pas assisté à la réunion. Les chiffres proviennent de l'échevin schaerbeekois de l'Enseignement, Michel De Herde (DéFI). Mais ce dernier affirme que toutes les règles sanitaires ont bien été observées lors de la réunion : port du masque, utilisation de gel, maintien de la distance physique. "Il était justifié que certains s'inquiètent a priori", justifie l'échevin. "Après, je constate que tout s'est bien passé."

Réplique de Michel Thomas : "Tous les autre pouvoirs organisateurs avec lesquels j'ai pu en parler ont annulé toutes les réunions plénières. Même des réunions de 20 personnes ont été annulées donc Schaerbeek fait vraiment exception."

Conclusion de Michel De Herde : "Tant que les règles sanitaires sont respectées, je ne vois pas où se trouve le problème".