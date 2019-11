Une première année qui chante pour le Cirque Royal

Cela fait tout juste un an que le Cirque royal a rouvert ses portes. Après des travaux et pas mal de polémiques, la Ville de Bruxelles qui gère la salle de spectacle en lieu et place du Botanique, tire le bilan de cette première année. Un bilan plus que positif, selon elle, avec 125 000 spectateurs accueillis.

La Ville espérait 65 dates, il y en a eu finalement un peu plus de 100 pour cette saison 2018-2019. Des événements qui ont donc rassemblé 125.000 spectateurs. La moitié sont des bruxellois, un quart des wallons et un quart des flamands. Les gestionnaires de la salle s'attendent déjà à une année record pour la saison à venir avec 160 soirées déjà réservées. Fort de ce succès, la Ville va continuer à investir. 600.000 euros sont réservés pour transformer les anciennes écuries du cirque royale, situées sous la salle. Ce nouveau lieu pourra accueillir environ 300 personnes. Il servira pour des concerts plus intimistes, des showcases ou encore pour des répétitions.

"C'est la preuve qu'une ville qui compte beaucoup de salles de spectacle est une ville très vivante", confie Denis Gerardy, le nouveau directeur du Cirque Royal, invité de la matinale radio de VivaBruxelles ce mardi. "Il n'y a pas vraiment de concurrence entre les salles. Par exemple, en matière de taille, on peut comparer le Cirque Royal et l'Ancienne Belgique. Or, on voit que l'Ancienne Belgique tourne très bien avec environ 300 jours d'ouverture par an. Nous en avons donc entre 160 et 180. Il y a donc de la place pour tout le monde, d'autant qu'avec la diminution des ventes de disques, l'industrie des spectacles a pris et prend encore de plus en plus d'ampleur".