Une plainte vise l'échevine MR de la Ville de Bruxelles Clémentine Barzin pour un email non sollicité

Depuis la mésaventure de l'échevine MR d'Ixelles Delphine Bourgeois, on pensait que les mandataires politiques maîtrisaient les arcanes de la loi sur la protection de la vie privée. En période électorale, un candidat ne peut pas envoyer de courrier électronique à un électeur potentiel sans que celui-ci ait marqué son accord au préalable. Pourtant, le 16 août dernier, l'échevine MR de la Ville de Bruxelles Clémentine Barzin envoie un courriel à Ibrahim Raïs, un habitant de Saint-Josse qui s'était adressé, en 2015, à l'ensemble des conseillers communaux bruxellois pour se plaindre de l'insécurité et de la saleté de certains quartiers de la capitale. Il n'avait du reste à l'époque reçu aucune réponse de Clémentine Barzin, alors simple conseillère communale.

Un courriel non sollicité

L'adresse électronique d'Ibrahim Raïs est donc restée dans une base de données de la conseillère communale/échevine libérale qui s'en est servie pour inviter l'intéressé à une rencontre dans le cadre de son "Citizen Tour". Une démarche d'autant plus vaine qu'Ibrahim Raïs, répétons-le, votera à Saint-Josse le 14 octobre prochain. Aussitôt le courriel reçu, le destinataire envoie un mail de protestation à la candidate. Le lendemain, Clémentine Barzin répond ceci : " Cher Monsieur, Votre adresse mail a bien été retirée de notre base de données, Bien à vous, Clémentine."

A défaut d'excuses ou d'une explication, Ibrahim Raïs décide d'adresser une plainte à la Commission pour la Protection de la Vie privée, rebaptisée Autorité de Protection des Données (APD).

Les excuses de l'échevine

Informée de la plainte, Clémentine Barzin nous a fait part de sa réaction : " Ce citoyen m’a écrit au titre de mandataire politique pour me parler de ses préoccupations. J’y ai été sensible. J’entame aujourd’hui une tournée citoyenne pour écouter les Bruxellois sur leurs priorités. Vu ce type de contact, je n’ai pas pensé à mal en m’adressant à lui pour l’inviter à s’exprimer. S’il l’a vécu comme une intrusion, ce n’était bien entendu pas mon intention et j’en suis désolée. A sa demande, j’ai bien sûr directement répondu aimablement à ce monsieur en lui signifiant que je supprimais son adresse mail."

On peut s'étonner qu'une mandataire aguerrie et membre d'un cabinet ministériel comme l'est Clémentine Barzin commette encore une telle erreur. Pour rappel, pour des faits analogues, Delphine Bourgeois avait dû s'acquitter d'un montant de 2500 euros. Mais elle avait "fauté" à deux reprises, il est vrai.