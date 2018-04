Une personne atteinte d'Alzheimer a disparu depuis lundi midi de son home à Woluwe-Saint-Lambert

Ce n'est pas la première fois que Nicole Quintard, âgée de 79 ans, joue la fille de l'air depuis qu'elle séjourne en maison de repos. Lors de sa précédente fugue, cette dame atteinte de la maladie d'Alzheimer était restée trois jours dans la nature avant d'être finalement retrouvée saine et sauve. "La première fois, la police et le parquet ont pris les choses en main de manière efficace", explique sa fille Vinciane. "Il y a eu un avis de disparition au JT le soir même, il y a eu également un avis sur le site de la police. Or, cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. (...) Autant la directrice de la maison de repos que moi avons fait des efforts pour communiquer avec la police mais on nous a répondu qu'il y avait eu plusieurs disparitions pendant le week-end, qu'une disparition, ça arrivait, nous avons pourtant insisté sur le fait que ma maman souffrait d'Alzheimer et qu'elle avait du mal à s'orienter. Ca reste une disparition inquiétante dans la mesure où elle est incapable de retrouver son chemin, elle ne sait pas ce qu'elle fait."

Disparition signalée

Le parquet de Bruxelles a malgré tout pris l'affaire au sérieux puisqu'un avis de disparition a été établi par la police fédérale et diffusé par les canaux habituels ce mardi matin. Selon un témoignage recueilli par Vinciane Quintard, sa maman aurait été aperçue lundi dans le quartier du Parc Josaphat à Schaerbeek. La vieille dame a déjà passé une nuit dehors. Et elle a besoin de prendre son traitement contre la maladie d'Alzheimer, sous peine de voir son état se dégrader.