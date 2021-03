Une peine de quarante mois de prison pour une agression dans la station de métro Botanique

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé, mercredi matin, une peine de 40 mois de prison ferme à l’encontre de l’auteur d’une violente agression au couteau dans la station de métro Botanique en mai dernier. Le tribunal a suivi l’argumentation de la défense du prévenu, Me Samira Bouyid, et a requalifié la prévention de tentative d’assassinat, pour laquelle le prévenu encourait une peine de six ans de prison, en coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail.

Le prévenu était poursuivi pour avoir poignardé une personne dans la station de métro Botanique à Saint-Josse-ten-Noode, le 22 mai 2020 vers 21h00.

Il avait été arrêté le 8 novembre dernier au Grand-Duché de Luxembourg, alors qu’il était activement recherché depuis les faits.

Le déroulement de l’agression a été filmé par un usager de la Stib. Les images montrent un homme vêtu d’une veste sombre couché sur le sol et un second individu, vêtu d’un polo clair, debout à ses côtés, un couteau en main. Ce dernier assène ensuite à l’homme au sol un coup de couteau dans la cuisse, avant de reculer de quelques pas et de prendre la fuite.

Les jours de la victime étaient considérés comme en danger.

Les raisons de l’agression semblent futiles. Le ton est monté entre la victime et le suspect parce que celui-ci l’a suivie de près pour tenter de sortir de la station sans devoir valider un titre de transport.