Une nouvelle panne d'électricité en région bruxelloise

La région de Bruxelles-capitale a une nouvelle fois été touchée par une panne d'électricité, la quatrième en trois jours. L'approvisionnement s'est interrompu dans deux rues d'Auderghem. Selon le gestionnaire de réseaux bruxellois Sibelga, le courant sera relancé vers midi. La cause exacte de la panne n'est pas encore connue.

Lundi, plusieurs rues d'Etterbeek, Auderghem et Watermael-Boitsfort avaient été touchées vers 08h00. Mardi, c'était au tour des communes d'Anderlecht et de Molenbeek-saint-Jean aux alentours de 12h20, puis, vers 15h00, c'est un quartier d'Etterbeek qui a été confronté à une interruption de courant. Toutes les pannes ont rapidement pu être traitées.

Selon Philippe Massart, porte-parole de Sibelga, il n'y aurait aucun lien entre les différents incidents.

"Nous connaissons environ 200 pannes par an à Bruxelles, soit une tous les jours et demi. Entre le 28 mars et dimanche soir, il n'y en a eu aucune, contre quatre ces derniers jours. C'est un concours de circonstances."