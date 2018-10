Une nouvelle clinique contre le Burn-out à Schaerbeek

Une équipe de soignants s’est constituée au Centre Médical Europe-Lambermont pour prendre en charge le stress et plus particulièrement le burn-out.

Les coûts de l’absentéisme liés au burn-out ne sont pas négligeables puisqu'ils s’élèvent environ à 1 milliard d’euros par an. En 2014, le ministère du travail et de l’emploi a publié une étude montrant qu’environ 30% des travailleurs subissaient un stress anormal pendant leurs heures de travail, 10% d’entre eux présentent des signes de burn-out. Le burn-out est l’épuisement lié au travail. Il n’arrive pas soudainement mais est plutôt un long processus qui découle sur un épuisement émotionnel et parfois sur de véritables problèmes de santé.

À Bruxelles, il existe déjà plusieurs cliniques qui prennent en charge les patients victimes de formes de stress avancées. Le service du centre médical Europe-Lambermont accueille dorénavant des psychiatres, des psychologues, divers thérapeutes, ainsi que des coachs. "L’objectif est de constituer une offre globale d’écoute et de suivi dans un espace accueillant et chaleureux à dimension familiale", explique la direction du centre par voie de communiqué.

Type de prise en charge proposée

Il s’agit tout d’abord d’une évaluation individuelle qui sera assurée endéans les 7 jours qui suivent l’appel du patient, en fonction de la disponibilité. Le patient est alors reçu par un membre de l’équipe: médecin ou psychologue. Ceci permet d’orienter le patient vers une prise en charge adaptée, par une écoute attentive et un soutien individuel en fonction des différentes situations de stress, de conflit, de harcèlement ou de burn-out.

Un programme de réalité virtuelle

Une thérapie individuelle avec un casque de réalité virtuelle est proposée aux patients. "La personne se trouve avec un casque sur les yeux qui lui présente des images dans un domaine qu’elle a choisie. Par exemple, des images en rapport avec un voyage dans un pays exotique. Au travers de ces images, chaque fois qu’elle va y repenser: elle va retrouver une sensation relaxante, une sensation positive" explique Michel Libert le directeur du centre.

La pleine conscience pour apaiser les esprits stressés

Un programme de huit semaines de "Pleine Conscience" est mis sur pied. "L’objectif est de s’appuyer sur cette notion de pleine conscience pour retrouver ses sensations corporelles, se recentrer sur le moment présent. Grace à cette technique, l’objectif est de stopper la rumination par rapport au passé ou par rapport à l’avenir pour se concentrer sur ce que l’on vit", argumente Michel Libert.

Le Centre Médical Europe-Lambermont, situé à Schaerbeek fait partie du groupe hospitalier CHIREC.