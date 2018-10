Une nouvelle campagne pour inciter les Bruxellois à adopter un animal

Une nouvelle campagne intitulée "Trouvez l'animal de compagnie qui vous convient le mieux" vise à inciter les Bruxellois à adopter un animal. Celle-ci a été lancée mercredi au refuge Le Fanal des Animaux à Schaerbeek par la secrétaire d’État bruxelloise au Bien-être animal Bianca Debaets et Bruxelles Environnement, à la veille de la journée mondiale des animaux.

Chaque année, les refuges observent durant la période estivale de juin à septembre une augmentation du nombre d'animaux accueillis. Des habitants lâchent leurs compagnons dans la rue, souvent des chatons nouveaux-nés, juste avant de partir en vacances. La campagne de sensibilisation doit inciter les Bruxellois à adopter un animal.

"Celui qui adopte offre à l'animal ce dont il a besoin. L'éventail de nos refuges est si vaste et varié que les futurs propriétaires trouveront certainement un animal de compagnie sur mesure pour leur famille et leur situation en matière de logement", a déclaré la secrétaire d’État Bianca Debaets.

En Région bruxelloise, le nombre d'animaux introduits et adoptés est en augmentation. En 2017, 3.818 animaux ont trouvé une nouvelle maison. Ils n'étaient que respectivement 3.294 et 3.388 en 2016 et 2015. Le taux d'animaux introduits s'élevait ainsi à 46% en 2017, contre 41% en 2016. Parallèlement à la stérilisation obligatoire des chats, le taux d'euthanasie est donc passé de 1.940 en 2016 à 1.542 en 2017.

La campagne sera menée via des affiches dans les transports en commun et les stations de métro, des publicités sur Facebook et des brochures chez les vétérinaires et dans les services publics.