Une maison de repos qui a perdu un tiers de ses résidents fait enfin son deuil

Alors, un an plus tard, le personnel de l’institution a voulu enfin organiser une vraie cérémonie de deuil et d’hommage. Avec les résidents.

C’était il y a pile un an. Le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) décrète que le Covid-19 est désormais une pandémie mondiale. Le même jour, la Belgique annonce ses premiers décès dus à la maladie. Dans une maison de repos de Crainhem, en périphérie bruxelloise, c’est aussi le début d’une période très, très difficile. Plus d’un résident sur trois va mourir en l’espace de quelques jours.

Nicole, 86 ans, fait partie des "chanceuses", comme elle dit, qui sont encore là aujourd’hui. "C’est le destin. Et il est plus fort que nous. Oui, j’ai eu peur à l’époque. On ne savait pas combien de temps cela allait durer. On ne savait pas, non plus, combien de morts il allait encore y avoir".

Ici, chacun se souvient de ce jour du 11 mars 2020. "Cela nous est tombé dessus d’un coup, on n’a rien compris. La peur s’est répandue dans l’institution", indique Céline Attié, ergothérapeute et responsable des soins du home qui coordonne la cérémonie du jour. "Nous avons eu un premier décès le 11 mars, puis tout s’est enchaîné dans les jours qui ont suivi".

Une cérémonie sobre. Tous les résidents actuels de l’institution ont été rassemblés dans la grande salle, celle qui sert aussi de réfectoire. L’un des responsables de l’institution invite d’abord pensionnaires et personnel a respecté une minute de silence en souvenir des défunts, avant de diffuser deux chansons. Marco Borsato et Céline Dion, en néerlandais et en français puisqu’ici on compte des résidents qui parlent chacune des deux langues, Crainhem étant une commune à facilités.

Enfin quelques sourires

Avec sa directrice, Céline Attié va aller jusqu’à rester dormir sur place, à l’intérieur du home, pendant 40 jours consécutifs. D’abord, pour ne pas contaminer sa propre famille. "Nous étions l’une des premières maisons de repos touchée en Belgique et, à l’époque, il n’y avait pas de matériel ou presque. Pas de masques ou d’éléments de protection. Nous ne voulions pas risquer de contaminer d’autres personnes à l’extérieur. Mais, en même temps, il n’était pas question de laisser tomber nos résidents".

Il fallait compenser les absences de nombreux membres du personnel tombés malades. "La moitié environ a dû être écartée, sur une trentaine de personnes. Or, le service aux pensionnaires devait se poursuivre. On s’est donc dit, avec ma directrice, tant pis, même si on doit y passer nous-mêmes, on aura fait tout ce qu’on pouvait pour que nos résidents en sortent vivants. C’était vraiment ça, en fait, on ne pensait plus à rien d’autre. J’ai vraiment cru que moi aussi j’allais y passer. Mais, finalement, j’ai eu de la chance et je n’ai pas attrapé le Covid jusqu’ici".

Heureusement pour ce home, la situation s’améliorera après cette semaine de mars 2020 et il n’y aura plus de décès dans l’institution dus au Covid jusqu’à aujourd’hui. A l’heure qu’il est, les résidents ont bien été vaccinés et la vie normale reprend petit à petit sur place. Les sourires, aussi, reviennent un peu sur les visages. "Un petit peu, oui, heureusement", explique l’aide-soignante Gertrude Elule Lyase.