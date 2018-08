Une maison d'accueil pour ados en difficulté cherche à se reloger à Woluwe-Saint-Pierre

La Maison est une asbl qui accueille des jeunes en difficultés depuis une quarantaine d'années. Elle est située au 86 de la rue François Gay, dans un immeuble prêté grâcieusement par la commune de Woluwe-Saint-Pierre. 9 adolescents de 16 à 18 ans y sont hébergés dans un régime de pré-autonomie sur décision d'un juge de la jeunesse ou d'un conseiller de l'aide à la jeunesse. Au début de l'actuelle législature communale, le collège a averti la direction de La Maison de son intention de démolir le bâtiment pour y construire 30 logements à loyers modérés et une crèche. C'est ici que les points de vue divergent. Pour Réginald d'Hoop, président de la Société Royale de Protection de l'Enfance et pouvoir organisateur, la commune s'était engagée à trouver une solution de relogement mais n'a pas fait beaucoup d'efforts.

Pas de solutions sur Woluwe-Saint-Pierre

"Par nos propres moyens nous n'avons pas trouvé de bâtiment", explique Réginald d'Hoop. "Il faut pouvoir y loger 8 jeunes en moyenne, ce n'est pas rien. Il faut aussi disposer d'une salle de réunions et d'une salle de vie commune. (...) Jusqu'à présent, moi qui débarque dans le dossier, je constate qu'on ne bouge pas énormément du côté de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Il y a eu quelques propositions qui ont été faites ces dernières années mais qui n'ont jamais rien donné. Maintenant, vraiment, on est au pied du mur."

Nathalie Minner est une riveraine de La Maison. Elle y travaille en tant que bénévole et éprouve de la peine à comprendre pourquoi la commune n'est pas en mesure de trouver une solution de relocalisation. "Pour moi, ces jeunes sont des riverains, des sant-pétrusiens, qui doivent avoir le droit de se diriger vers une vie "normale" (...) Woluwe-Saint-Pierre fait partie des communes les plus riches de Belgique. Alors, ne pas pouvoir héberger neuf jeunes...Personnellement, j'aurais un problème ...je vais dire... de valeurs."

La commune a fait son travail

L'échevin Ecolo du Logement, Pascal Lefèvre, conteste toute forme d'engagement de la commune à relocaliser La Maison sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre. "Nous nous sommes engagés à retrouver une localisation ensemble avec La Maison dans la mesure de nos moyens et de nos disponibilités. L'objectif est donc avant tout de trouver un nouveau toit pour La Maison, mais pas forcément sur le territoire de la commune."

Face aux critiques d'inaction de l'asbl, l'échevin Lefèvre égrène les pistes envisagées pour la reloger: la conciergerie de l'athénée Crommelynck, mais l'école a refusé; un immeuble des Raffineries tirlemontoises à l'abandon depuis les années 90, mais l'entreprise vient de déposer une demande de permis d'urbanisme pour du logement; une société de viager, etc. La piste la plus concrète menait à une collaboration/fusion de La Maison avec une autre association au même objet social, Les Sentiers, mais c'est La Maison elle-même qui ne veut pas de cette option. L'échevin est prêt à recevoir les responsables de l'asbl et à envisager toutes les pistes possibles. Mais il lui paraît très difficile de satisfaire la demande d'une association qui souhaite continuer à bénéficier de la gratuité pour son loyer, compte tenu de ses besoins, soit une superficie de minimum 350-400 mètres carrés.