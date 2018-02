Schaerbeek : une locomotive déraille et finit sur la voirie

L'accident n'a pas fait de victime, mais cela aurait pu être bien plus grave s'il s'était produit en pleine journée. Cette nuit, une locomotive a déraillé à la gare de Schaerbeek. Il est 1h20 du matin quand un train de marchandise de 28 wagons quitte la gare de Schaerbeek Formation - là où sont assemblés les trains - arrive à la gare Schaerbeek voyageurs, où il sort des voies pour une raison qui reste inconnue.

Résultat, une image spectaculaire : la locomotive et le premier wagon de ce train qui circulait pour une firme privée sont sortis des rails et ont débordé sur l'Avenue de Vilvorde qui jouxte la voie de chemin de fer. Le convoi, qui ne transportait pas de matière dangereuse, a embouti une camionnette qui était stationnée le long de la voirie et a endommagé trois autres véhicules. L'avenue de Vilvorde est donc fermée à la circulation dans un sens, celui vers Vilvorde, pour une durée encore à déterminer.

C'est que la raison précise du déraillement n'est pas encore connue. Infrabel a entamé une enquête, et les autorités compétentes ont été informées. "Tant que l'enquête est en cours, le train doit rester là pour les constatations nécessaires", indique Frédéric Sacré, le porte-parole d'Infrabel. Le dégagement du train nécessitera donc encore un certain temps. "Nous devrons encore vérifier d'éventuels dommages à l'infrastructure. Il faudra aussi faire venir une grue routière pour relever la locomotive et procéder à son évacuation."

Si l'accident n'a aucune impact sur le trafic ferroviaire, des embarras de circulation sont par contre à craindre sur la route, autour du centre commercial Docks Bruxsel.