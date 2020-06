Une jeune femme camerounaise obtient finalement son visa pour se faire opérer à Bruxelles

Nous en parlions le 10 avril : Rokia (prénom d'emprunt), jeune femme camerounaise de 30 ans, attendait désespérément un visa de l'Etat belge pour venir se faire opérer en Belgique, à l'hôpital Erasme. Elle souffre d'un anévrisme postéro-carotidien susceptible de se rompre à tout moment et de provoquer son décès.

Qui perd gagne

A deux reprises, l'Office des Etrangers a refusé d'octroyer le visa, invoquant en dernière instance l'impossibilité pour la jeune femme de quitter son pays pour cause de pandémie de Covid-19. Son avocat, Me François Haenecour, avait tenté d'obtenir une décision de justice favorable à sa cliente devant le tribunal des référés de Bruxelles. Mais sans succès. Pourtant, bien que débouté, le conseil de Rokia apprenait que l'Etat belge revoyait sa position et décidait d'octroyer le précieux visa. Rokia devrait atterrir à Bruxelles ce mercredi.

Quel élément a bien pu faire pencher la balance en faveur de Rokia? Si la justice ne lui pas donné gain de cause, l'ambassade du Cameroun avait fait savoir aux autorités belges que la jeune femme serait bel et bien autorisée à quitter son pays compte tenu de caractère vital de l'opération. Par ailleurs, saisi par l'avocat, le Médiateur fédéral avait pris position en faveur de l'octroi du visa, qualifiant la décision de refus de "manifestement déraisonnable".

L'Office des Etrangers s'explique

C'est l'assurance que la jeune femme pourrait franchir les frontières extérieures du Cameroun qui a convaincu l'Office des Etrangers d'accorder le visa, une fois garantie la prise en charge financière de Rokia par des membres de sa famille et malgré le risque qu'elle ne retourne pas dans son pays au terme de l'opération. Un risque que son avocat juge inexistant, compte tenu du fait qu'elle effectue un doctorat et qu'elle a toujours des liens familiaux au Cameroun.