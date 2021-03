Une jeune entreprise bruxelloise conçoit des chaussures en matières recyclées

La mode est l'un des secteurs parmi les plus polluants au monde. Trois Bruxellois, déjà actifs dans la production de chaussures, ont dès lors voulu créer un modèle conforme aux valeurs de l'économie circulaire et au principe des trois "r" : réduire, réutiliser, recycler". Leurs chaussures portent la marque "Norm". Grâce à un financement participatif, la jeune start-up a pu lever 60.000 euros.

Une empreinte carbone réduite

"La fabrication d'une sneaker "Norm" produit 80% de CO2 de moins qu'une chaussure classique", explique Antoine Bodart, l'un des trois fondateurs de la marque. "Notre chaussure génère 6,5 kilos de CO2 contre 32 kilos en général."

La chaussure est produite à partir de matériaux recyclés provenant de pays européens et est également fabriquée en Europe. Nicolas Lavigna, designer du modèle : "nous travaillons avec un partenaire en Espagne qui récupère des bouteilles en plastique et les recycle en fils et ensuite nous tricotons nos chaussures avec ce fil. Ce qu'on propose maintenant, c'est de récupérer à nos frais les paires de Norm usées et si elles ne sont pas réparables, on les recycle avec un partenaire au Portugal et cette matière est ensuite réinjectée dans les nouvelles semelles de nos prochains modèles."

Pas bon marché

Qui dit matériaux recyclés ne dit pas forcément prix réduit. Le processus industriel de fabrication s'avère plus complexe et plus coûteux que pour une chaussures classique. En outre, la volonté de s'approvisionner en matières premières et de faire assembler la chaussure en Europe entraîne des coûts plus élevés. Pour la "sneaker" disponible en cinq coloris de "Norm", comptez 160 euros.