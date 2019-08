Une jeune cycliste de Schaerbeek transforme son harcèlement de rue en chanson

Marre... cette jeune bruxelloise en a eu marre de se faire siffler et harcelée lorsqu'elle fait du vélo dans la rue.

L'insulte de trop, c'était ce samedi. En rentrant de chez son compagnon en pleine journée, Lydie Thonnard se fait interpellée, puis sifflée. Une fois de plus... une fois de trop. Elle décide alors de transformer sa frustration en chanson.

"Je ne me suis pas dit : je vais dénoncer quelque chose. Je me suis juste dit ça m'énerve et je chante pour évacuer. Puis au final je me suis dit : oh, c'est sympa, je ferais bien un truc avec ça".

Cette professeure de musique transforme alors son coup de gueule en chanson et la poste la vidéo sur la page Facebook de la Schaerbeekoise, un groupe de citoyens de Schaerbeek, sa commune.

"Et puis plusieurs personnes m'ont interpellée en me disant que c'est génial, mais que c'est dommage que la vidéo ne puisse pas être partagée. Du coup, j'ai mis la vidéo en mode "publique" sur mon profil Facebook et elle a depuis été vue et commentée à des nombreuses reprises. Je ne pensais pas que les gens allaient être touchés et partager la vidéo comme cela. C'est très chouette".

Un succès inattendu qui révèle un vrai problème de société. 98% des femmes disent avoir déjà vécu du harcèlement de rue en Belgique.

Pour visualiser cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous :

https://www.facebook.com/lydie.thonnard/videos/1362515780567529/UzpfSTEwMDAwNDI3MzU5MzUxMTozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MDoxNTY3MzIxMTk5OjE5MTY3MzY2NDE1NDQxOTUzODk/