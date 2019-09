Une grande roue débarque sur la place Poelaert

Plus que quelques jours et quelques pièces à monter avant l'inauguration de la nouvelle attraction de la place Poelaert.

René Bufkens, le propriétaire de cette grande roue est issu d'une famille de forains. Les grandes roues, c'est une passion récente. Il y a 4 ans, il a acheté celle de Paris et s'est installé avec sa nouvelle acquisition au bout de l'avenue de Stalingrad près de la gare du Midi à Bruxelles. Mais c'est de la place Poelaert qu'il a toujours rêvé: "Je suis vraiment très content, il y a une vue exceptionnelle déjà maintenant sans la roue, alors je ne vous dis pas la vue qu'on aura avec la roue!"

place Poelaert - © RTBF

La grande roue tournera 7 jours sur 7 pendant 3 mois. C'est le contrat passé avec la Ville de Bruxelles. Fabian Maingain, échevin du commerce, se félicite de cette nouvelle attraction. "Cela va redynamiser tout le quartier des Marolles. On compte sur le fait que les gens qui vont venir profiter de ce magnifique point de vue, vont également se promener dans les Marolles, aller manger un petit bout, prendre un verre entre amis, et donc cela va créer cette dynamique urbaine qui est favorable à l'image internationale de Bruxelles, mais aussi créer un événement pour les bruxellois et faire vivre nos commerces."

Ces trois mois ont valeur de test pour la Ville qui envisage à nouveau d'implanter une grande roue de manière fixe comme c'est le cas dans d'autres capitales européennes comme Londres, Paris ou encore Budapest.

L'inauguration et l'ouverture de cette Grande roue aura lieu lundi soir.