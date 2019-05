Une fresque du street artist Bonom accueille les navetteurs à l'entrée de Bruxelles

C'est du Belge - Bonom et Mons 2015 - Emission spéciale Mons 2015 – le reportage de Gorian... Mons 2015 n’existerait pas sans les dizaines d’artistes qui participeront aux opérations tout au long de l’année. Certains sont plus associés que d’autres à l’année culturelle européenne. On les appelle « les artistes complices ». Le premier est Français mais installé à Bruxelles depuis 10 ans. Vous avez probablement déjà aperçu ses gigantesques fresques sur les murs de Bruxelles. Il s’appelle Vincent Glowinski. On l’appelle aussi « Bonom ». Il participe à Mons 2015.