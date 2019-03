Une fenêtre de la Commission européenne menace de s'effondrer, les pompiers sont sur place

Une fenêtre d'un bâtiment de la Commission européenne menace de s'effondrer sur la voirie à cause de la tempête. Les pompiers de Bruxelles sont sur place. La police a interdit le trafic automobile sur une bande de la Rue de la Loi et fermé la Chaussée d'Etterbeek entre la rue de Pascale et la Rue Joseph II, dans ce sens uniquement. La circulation est possible dans le sens inverse, communique la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles sur son compte Twitter.