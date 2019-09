Une entreprise basée dans une maison bruxelloise plus forte que Shazam

C'est un peu la Mecque des geeks, le temple des nouvelles technologies. Chaque année, Amsterdam accueille le gratin de l’industrie des médias et de l'innovation technologique. C'est le salon IBC, le plus grand du genre en Europe avec près de 60 000 visiteurs qui défilent pendant cinq jours entre quelque 1700 exposants. Et Bruxelles est loin d'être à la traine dans le domaine.

Et pourtant, ONPS est un fleuron. Potentiellement un leader mondial dans son domaine. Marc Boitel et son équipe ont réussi à développer une technologie capable de reconnaître la station radio que vous écoutez ou encore un spot publicitaire spécifique, et cela à plusieurs dizaines de mètres de distance (en tout cas si l'environnement sonore est assez calme). Tout cela en passant par leur nouvelle application "SoundID" à télécharger sur votre Smartphone. Une technologie plus forte que le célèbre logiciel Shazam (racheté il y a quelques années par Apple). Shazam que vous avez sans doute déjà utilisé pour reconnaître une chanson qui passe à la radio et dont vous ne parvenez pas à retrouver le nom. "Shazam a un taux de reconnaissance et donc de réussite d'environ 80%", affirme Marc Boitel. "Nous, on approche les 100%. Je ne peux pas vous révéler nos secrets, mais on est même capable de reconnaître quelle station de radio ou quelle chaîne de télé est écoutée. On se base en fait sur le programme diffusé à l’instant précis où l'écoute se fait, que ce soit une chanson, une publicité ou un jingle. Non seulement la reconnaissance est très très efficace chez nous, mais on combine cela avec les programmes connus de chaque chaîne de radio et télé au monde. Il y a en effet très peu de chances que deux programmes diffusent exactement la même pub ou la même musique au même centième de seconde".

De quoi devenir potentiellement la nouvelle terreur en matière d'audimat. Plus besoin de devoir passer par des enquêtes ou des carnets d'écoute fastidieux et pas toujours précis. Ici, on saura dire qui a écouté quoi au centième de seconde près. Et comme le système se base sur le téléchargement volontaire d'une application sur son GSM, la transmission de ces données se fait en temps réel et sur base des caractéristiques précises du propriétaire (sexe, age, lieu de vie et lieux d'écoute). Bref, une source potentiellement hyper fiable que la PME bruxelloise lance lors de ce salon IBC à Amsterdam et qu'elle espère vendre à des milliers de clients de par le monde.

Sur un autre stand de ce salon, on retrouve une autre société bruxelloise dont le nom ne vous dit sans doute rien. Avalon propose, elle, des éclairages leds pour les studios de télé ou de cinéma. Mais pas n'importe lesquels. "En fait, nous n'avons qu'une poignée de modèles différents. Mais ils suffisent amplement", confie le fondateur Bruno Verstraete. "L'histoire est simple. Je suis éclairagiste et j'ai travaillé sur tous les films de Jaco Van Dormael et Benoît Mariage, notamment. Mais il y a quelques années, j'ai commencé à avoir mal au dos et je me suis dit qu'il fallait que je développe quelque chose qui m'éviterait de devoir déplacer des spots de plusieurs dizaines de kilos plusieurs fois par jour sur des plateaux de tournage. Et voilà".

Aujourd'hui, Bruno propose des spots dont le plus lourd fait... 3,6 kilos ! Et il l'affirme : "Il peut tout faire. Ce spot contient en fait toutes les couleurs qu'on peut régler à distance via une palette de couleurs disponible sur une simple tablette informatique. Ensuite, on peut jouer sur la puissance, le contraste. Pour donner des effets, on a aussi développé des petits éléments en tissus à ajouter devant le spot. C'est du tout en un. On ouvre la boite, on déplie le spot et il est prêt à l’emploi."

Une technologie qu’on pourrait qualifier d’Ikéa de l’éclairage audio-visuel. " Nous avons même été jusqu’à réduire le nombre de vis pour faciliter les choses. Il n’y a que deux modèles en tout et pour tout sur nos spots, une petite et une grande". Le succès grandit chaque année, à la fois dans le milieu du cinéma et celui de la télévision. Pourtant, personne ou presque ne connait Avalon à Bruxelles et en Belgique. "C’est donc dans un salon comme celui-ci qu’on doit venir chercher nos futurs clients. Par contre, on doit aussi faire attention à la contrefaçon. Nous produisons nos spots à Bruxelles. Du coup, si on nous vole cette technologie pour la produire à moindre coût dans un pays à la main d’œuvre beaucoup moins chère, cela va devenir très risqué".