Une dame intoxiquée au monoxyde de carbone à Forest, les pompiers rappellent les mesures de sécurité à prendre

Une dame a été intoxiquée au monoxyde de carbone, dans son habitation rue Louis Lumière à Forest, dans la nuit de dimanche à lundi, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

La victime a pu appeler elle-même les services de secours, se plaignant de maux de tête et de nausées. Elle a été transportée à l'hôpital mais ses jours n'étaient pas en danger. La cause de l'intoxication est très probablement une chaudière défectueuse dans la salle de bain, associée à une mauvaise ventilation de la pièce.

"Nous voulons souligner une fois de plus l'importance de faire installer un appareil approuvé par un technicien agréé", a commenté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Cet appareil doit être inspecté et entretenu par un technicien qualifié et, s'il s'agit d'un brûleur à gaz, il doit être contrôlé tous les deux ans. L'évacuation des gaz de combustion doit également être contrôlée. Une bonne ventilation et une alimentation en air frais doivent également être assurées", a-t-il dit.