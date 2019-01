Une dame et deux enfants renversés à Schaerbeek: la faute à un feu ?

Une grand-mère et ses deux petits-enfants, âgés de 3 et 7 ans, ont été renversés lundi matin par une voiture alors qu'ils traversaient la chaussée sur un passage pour piétons. L'accident s'est produit vers 7h30 à l'intersection du boulevard Lambermont et de l'avenue des Héliotropes.

Le feu de signalisation a cet endroit a connu un problème hier. "Suite aux forte pluies, il y a eu un court-circuit", explique Camille Thiry, la porte-parole de l'administration bruxelloise des routes Bruxelles-Mobilité. "Du coup, le bouton poussoir pour demander le vert pour le passage pour piéton ne fonctionnait plus. Une de nos équipe est passée sur place pour effectuer une réparation en journée. Désormais, le feu passe automatiquement au rouge pour laisser passer les piétons, à intervalle régulier. Tout cela en attendant que le bouton poussoir soit à nouveau opérationnel".

Il est en tout cas trop tôt pour affirmer que ce problème serait l'une des cause de l'accident. Le parquet de Bruxelles a en tout cas déjà confirmé, comme l'a déjà annoncé la police de la zone Bruxelles-Nord, que la conductrice n'était pas sous l'emprise d'alcool ou de drogue. L'enquête est désormais entre les mains de la zone de police Nord qui nous confirme que ce dysfonctionnement du feu est actuellement "l'une des pistes étudiées dans le cadre de l'enquête".

La grand-mère et ses deux petits-enfants ne sont plus dans un état critique.