Une chanteuse d'opéra bruxelloise improvise un concert et épate ses voisins

Pour se divertir pendant ce confinement, on peut écouter de la musique à la maison ou regarder de concerts sur sa télé ou son ordinateur. Mais à Bruxelles, des habitants profitent aussi de véritables concerts en plein air. Certains artistes ont en effet décidé d'animer leur rue et de mettre l'ambiance dans leur quartier ces derniers jours.

Exemple, à Forest. Ce dimanche, les habitants de l'Avenue du roi et leurs oreilles ont eu une petite surprise sous forme de concert improvisé par leurs voisins.

Des voisins eux aussi confinés depuis plusieurs jours, mais des voisins dont Sarah Defrise est chanteuse d'opéra et Stéphane Ginsburgh pianiste professionnel. Alors quand ils décident de sortir clavier et voix sur la terrasse arrière de leur appartement, cela crée pas mal de mouvements aux étages des immeubles alentours. "Nous avons vu cela comme une main tendue vers le voisinage", explique Sarah Defrise, "une main tendue pour dire : c'est le moment d'être solidaire et de recréer des liens entre nous, de la fraternité. Cela permet aussi de sensibiliser au sort des artistes privés de revenus en ce moment".

Sur la vidéo, on voit des voisins qui, en entendant la musique, sortent sur les terrasses, s'agglutinent aux fenêtres et qui, pour certains, tentent même d'escalader des murs de jardin pour apercevoir le spectacle. "Malheureusement, je suis très myope et j'avais retiré mes lunettes", rigole la chanteuse. "Du coup, je n'ai rien vu de ce qui se passait autour de nous. Mais par contre, je les entendais, j'entendais les gens réagir. C'était vraiment très émouvant. Et nous avons reçu de nombreux messages de remerciement par la suite pour ce concert".

Le couple espère maintenant que cette vidéo incitera d'autres artistes à proposer aussi des spectacles à leurs fenêtres, pour que le confinement serve aussi à faire émerger de nouveaux talents.