Une cascade d'eau déferle dans le palais de justice de Bruxelles après les fortes pluies

Le palais de justice de Bruxelles a de nouveau été inondé après les averses orageuses mercredi après-midi. Cette fois, une quantité d'eau impressionnante a coulé le long d'un mur telle une cascade le long d'une roche, et a déferlé sur les marches d'escaliers jusque dans la salle des pas perdus.

La vétusté du palais de justice de Bruxelles a déjà été maintes fois pointée du doigt par les magistrats et les avocats qui y travaillent, notamment après l'effondrement d'un plafond au greffe de la Cour de Cassation en septembre 2018.

Avant cela, en octobre 2017, l'ancien président du tribunal de première instance de Bruxelles, Luc Hennart, décidait de fermer le greffe des pièces à conviction dont les locaux, situés dans les caves du palais, étaient devenus insalubres.

Des seaux pour récupérer l'eau

Il y a une semaine, en plein procès d'assises dans la salle des audiences solennelles de la cour d'appel, des seaux ont dû être disposés à certains endroits où la pluie qui commençait à tomber s'infiltrait. Ce mercredi après-midi, durant les averses, l'eau a coulé pendant plus d'une heure le long d'un mur depuis les hauts plafonds de la salle des pas perdus, pour finir en marre sur le sol.

"Je ne suis même pas étonnée", a réagi mercredi Sophie Van Bree, vice-présidente du tribunal de première instance de Bruxelles. "Quand vous allez dans la salle de la Cour de Cassation, qui est quand même la juridiction la plus importante du pays, que vous voyez les murs décrépis, non repeints, sales, et les tapis déchirés tellement ils sont usés... C'est l'image de la considération des politiques envers la justice".