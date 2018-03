Un violoniste incapable de s'entraîner pour le Reine Élisabeth: trop de bruit pour sa voisine

Vilmos Csikos, un jeune violoniste de 21 ans, est en conflit avec sa voisine. Cette dernière ne supporte plus les répétitions quotidiennes du musicien. Il faut dire que Vilmos joue de son instrument plus de six heures par jour en vue de préparer son concours.

Le jeune musicien loge au 11e étage d’un immeuble à appartements à Forest. Ce violoniste talentueux a déjà remporté 29 prix nationaux et internationaux. Son nouvel objectif : le concours Reine Elisabeth.

"C’est un but très important pour moi. Maintenant, je travaille six heures par jour, si je suis en forme. Mais il faudrait que je m’entraîne un peu plus pour un concours d’un tel niveau : par exemple, huit heures par jour."

Mais à partir de janvier, la police s'est présentée chez lui à plusieurs reprises. Et début mars, la famille a été convoquée chez le juge de paix. La voisine ne supporte plus les répétitions incessantes. Le musicien cherche alors d'autres solutions. "On a regardé nos horaires respectifs. Elle travaille quelques jours et puis reste chez elle. Moi aussi, j’ai un horaire qui change beaucoup. Je peux parfois travailler au Conservatoire mais les pianistes ont logiquement la priorité. Il n’est donc pas toujours possible d’avoir des chambres pour répéter."

La voisine n’a pas voulu témoigner. Elle espère trouver un accord à l’amiable. Quant aux parents du violoniste, ils font appel à la générosité de donateurs afin d’insonoriser leur appartement.