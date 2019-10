Un tunnel relie désormais la scène de La Monnaie aux ateliers grâce à Beliris

Beliris est l'accord de coopération qui lie la région bruxelloise et l'état fédéral dans le but de conforter le rôle de Bruxelles en tant que capitale belge et européenne.

Parmi les nombreux travaux pris en charge par Beliris figure la construction d'un tunnel permettant de relier la scène de La Monnaie aux ateliers, créant une liaison directe pour les décors, les costumes et les comédiens. Auparavant, pour acheminer les décors et les costumes sur scène, La Monnaie devait organiser des transferts en camion, souvent pendant l'heure de pointe, ce qui impliquait des pertes de temps, d'énergie et toute une organisation logistique.

Un précieux gain de temps

Le bâtiment abritant le théâtre et celui où se trouvent les accessoires sont en effet distants l'un de l'autre d'une centaine de mètres, de part et d'autre de la rue Léopold. "Avec en moyenne 250 m3 de décors à transporter pour chaque production, c’est toute l’organisation des spectacles qui profite de cette nouvelle infrastructure", se félicite Beliris. La construction du tunnel a coûté 1,6 million. Mais les investissements ne s'arrêtent pas là.

Un nouveau lieu de stockage

Ce 15 octobre, en effet, Beliris entame les travaux de construction d'une extension de 350 mètres carrés sur deux niveaux en toiture des Ateliers du Théâtre. Cette extension permettra de stocker dans de meilleures conditions les nombreux costumes que La Monnaie conçoit, ce qui représentera une substantielle économie pour le théâtre, qui pourra renoncer à des espaces de stockage externes et au coût du transport. Sans parler de la diminution des émissions de CO2 permise par la suppression des allées et venues des camions. L'investissement total de Beliris dans la rénovation de La Monnaie se monte à 15,2 millions.