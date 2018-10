Un trompe-l'oeil géant à Bruxelles appelle à créer un sanctuaire marin en Antarctique

Une dizaine de militants de l'ONG Avaaz ont remis jeudi matin une pétition de plus d'un million de signatures en faveur de la création de réserves maritimes dans l'océan Antarctique au commissaire européen à l'Environnement, aux Affaires maritimes et à la Pêche, Karmenu Vella.

Un trompe-l’œil géant a été déployé sur la place Jean Rey, aux portes du quartier européen. La toile à effet 3D, signée par l'artiste britannique Julian Beever, représente deux orques bondissant hors d'une mer de glace sous le regard de quelques pingouins. Elle restera en place une partie de la journée.

Avaaz défend la nécessité de se doter de réserves sous-marines pour protéger l'écosystème de l'océan Austral des activités humaines. L'ONG considère le 12e Sommet ASEM (Asia-Europe Meeting), qui se tient à Bruxelles ces jeudi et vendredi, comme la dernière opportunité de la diplomatie européenne pour s'assurer du soutien des autorités russes et chinoises lors de la réunion de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, qui se tiendra la semaine prochaine à Hobart, en Australie.

"On a plus d'un million de signatures pour ces réserves autour de l'Antarctique et on les a données ce matin au commissaire Vella", explique Pascal Vollenweider, directeur de campagnes chez Avaaz. "On l'a encouragé à mettre tout en oeuvre pour convaincre ses homologues du monde entier de trouver un accord sur ces réserves la semaine prochaine".

Avaaz estime que la création d'importantes réserves naturelles est aujourd'hui nécessaire pour préserver la planète d'une extinction massive de la faune sauvage. "L'impact de l'Homme sur la nature est énorme", souligne Pascal Vollenweider. "On va vers une crise d'extinction de masse. Pour contrer cela, on a besoin de protéger de grandes surfaces sur la planète. Notre campagne s'inscrit dans un élan plus large de protection de la biodiversité. On appelle à protéger la moitié de la planète".