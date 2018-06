Un tiers des ascenseurs en Belgique ne seraient pas aux normes

"J’arrive à me déplacer chez moi en Rolator mais impossible pour moi de descendre et de remonter les escaliers. A l’extérieur je me déplace en chaise roulante, il m’est donc difficile maintenant de prendre l’air, de vivre une vie et de bouger comme tout le monde."

Autre conséquence pour Carine, elle n'a pas pu se rendre à un examen de santé important. Elle aurait aimé être consultée par le syndic :

"Le représentant du syndic est venu me trouver en disant qu’il était embêté et allait essayer de faire un maximum, c’est seulement suite à la demande d’une voisine qu’il est venu me trouver pour me donner quelques explications. Mais je trouve que le travail de communication n’a pas été bien fait."

Du côté du syndic, on explique qu'une solution temporaire a été présentée à Carine Janson : l'ascenseur pourrait monter et descendre occasionnellement. Mais cette dernière dit n’en avoir jamais entendu parler. Le syndic promet que l'ascenseur fonctionnera au plus tard la semaine prochaine.