Un samedi soir à observer les étoiles à Bruxelles pour les 100 ans de l'IAU

A l'occasion des 100 ans de l'International Astronomical Union (IAU), une soirée d'observation des étoiles sera organisée samedi de 21H00 à 23H50, place de l'Agora à Bruxelles, par l'observatoire public Mira, localisé à Grimbergen.

Des télescopes seront mis à disposition du public pour observer le ciel étoilé et les reliefs de la lune. Des employés et des bénévoles de l'observatoire Mira, ainsi que des membres d'autres associations d'astronomie, seront présents pour encadrer l'événement.

Cette soirée est organisée en clôture de la journée des astronomes amateurs, qui se tiendra samedi au palais des Académies de Bruxelles.

Ce premier événement organisé par l'IAU pour les amateurs d'astronomie vise à renforcer les liens entre l'institution et les différentes associations d'amateurs. Des conférences de scientifiques, des exposés de synthèse sur des projets d'astronomie amateurs-professionnels et des sessions présentant le travail d'astronomes amateurs seront entre autres au programme de cette journée.

Il sera également possible de visiter l'exposition "Above and Beyond", commanditée par l'IAU pour présenter quelques-uns des événements astronomiques les plus significatifs du siècle dernier.

L'IAU a été fondée en 1919 à Bruxelles. Elle compte aujourd'hui plus de 10.000 membres, principalement des astronomes professionnels. Elle a pour mission de promouvoir et de sauvegarder l'astronomie sous tous ses aspects, que ce soit la recherche, la communication ou encore l'éducation.