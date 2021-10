Un projet de palais des congrès Neo 3 au Heysel pour sauver Brussels Expo ?

Souvenez-vous, Neo 2 c’était le grand projet de construction d’un nouveau centre de congrès et d’un complexe hôtelier sur le plateau du Heysel. Confirmé et détaillé en grande pompe en 2018, Neo 2 avait finalement été officiellement abandonné par les autorités bruxelloises cet été . Mais le projet pourrait renaître de ses cendres dans l’enceinte même de Brussels expo, l’ASBL de la Ville qui gère les palais d’exposition du Heysel et qui est en difficultés financière , suite à la crise sanitaire. L’idée, en tout cas, traîne dans la tête du ministre président bruxellois Rudi Vervoort. Cette idée aurait même un nom, on parle de "Neo 3".

Le nom n’a rien d’officiel, mais la petite idée fait son chemin. Il s’agirait de rénover les vieux palais du Heysel et tout en y emménageant un grand centre de congrès. Officiellement, on n’en parle pas encore. Il faut d’abord finaliser l’enterrement de Neo 2. Mais ce lundi, au parlement bruxellois, Rudi Vervoort a bien confirmé qu’on y pensait. La région Bruxelloise a besoin de grands espaces pour y organiser des rencontres et conférences internationales et Brussels expo, qui gère les palais d’exposition, est en difficulté, avec de gros besoins d’argent pour rénover ses infrastructures et relancer son activité après la crise.



Ce "Neo 3" permettrait donc de faire d’une pierre deux coups. C’est même peut-être une question de bon sens, et de prudence. L’heure est plutôt aux économies et aux synergies. Il y a quelques jours, Denis Delforge, le patron de Brussels Expo, expliquait même qu’il pourrait renoncer à exploiter un tiers de la superficie des palais et viser, donc, la qualité plutôt que la quantité.