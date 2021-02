Un plan pour plus de parkings vélos à Bruxelles

La Région bruxelloise vient d’adopter son "masterplan stationnement vélo". Une stratégie sur 20 ans pour faciliter le parking des deux roues à Bruxelles. Tout part en fait d’un constat : le manque de stationnement sécurisé freine beaucoup de Bruxellois qui voudraient se déplacer à vélo.

Deux chiffres suffisent pour s’en convaincre. D’abord, 15% des cyclistes, soit 1 sur 7, renonce à pédaler après s’être fait voler son vélo.

Ensuite, 8.000, comme le nombre de personnes sur liste d’attente pour obtenir une place dans un box. Les box, ce sont ces grosses boîtes en fer installées ces dernières années dans les rues pour pouvoir garer son vélo de manière sécurisée.

La Région et les communes tentent d’en installer davantage, mais cela coûte cher et il n’est pas toujours facile de trouver de la place dans les rues. Pendant ce temps, les vols de vélos continuent d’être un fléau. D’ailleurs, ces box, "ils ne suffiront de toute façon pas à faire face à la demande", explique Geoffrey Usé, chargé de projet chez Parking.brussels qui coordonne la stratégie de parking vélo à Bruxelles. "Donc l’idée, ici, c’est d’investir dans des solutions alternatives hors voiries. Par exemple, trouver des espaces soit auprès de particuliers, soit auprès des communes. Des espaces qui sont peu ou pas utilisés pour l’instant. Pour les particuliers, on pense notamment aux garages ou aux cours intérieures de certains bâtiments qui pourraient tout à fait permettre d’accueillir du stationnement vélos".

Ce sont là pistes d’actions dans les quartiers résidentiels. Mais la Région s’engage aussi, dans ce plan, à développer des parkings vélos dans ce qu’on appelle les pôles intermodaux. Donc, les lieux où on peut passer d’un moyen de transport à l’autre, comme les gares ou les stations de métros par exemple.