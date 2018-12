Un piéton grièvement blessé dans un accident à Auderghem

Un homme de 37 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route à Auderghem mercredi vers 07h10. La victime a été percutée sur un passage piéton au carrefour entre l'avenue Beaulieu et l'A4. L'automobiliste, qui circulait à bord d'une vieille BMW noire de type série 1, est en fuite, indique jeudi le parquet de Bruxelles.

Tout témoin ou garagiste disposant d'information au sujet du véhicule, qui doit être endommagé au niveau du capot et aurait des jantes noires ou très sales, est invité à prendre contact avec la police via le 0800/30300 ou via le site police.be.