Un peu plus près des étoiles au Planétarium de Bruxelles grâce à huit nouveaux projecteurs

Le Planétarium de l’Observatoire royal de Belgique a dévoilé jeudi à Laeken la nouvelle technologie qui habille désormais sa salle de projection. Grâce à huit nouveaux vidéoprojecteurs de pointe, il emmène ses spectateurs à travers l’Univers, sans bouger de leur siège. Une programmation pour toute la famille est prévue durant les vacances Pâques.

Sous un dôme de 840 m2 situé à deux pas de l’Atomium, les astro-amateurs entament un voyage d’environ une demi-heure où se mêlent voûte céleste, galaxie panoramique et nébuleuses colorées, grâce aux huit projecteurs laser spécialement conçus pour les planétariums numériques. Une petite prouesse technologique puisque ces appareils, qui projettent chacun une partie de l’image globale, doivent se synchroniser pour offrir un spectacle uniforme à 360°. Pour observer le ballet de la Planète Bleue, la Lune ou encore l’astre solaire, l’Univers est reproduit grâce aux images de la base de données astronomiques SkyExplorer de la société RSA Cosmos, riche de plus de 100.000 étoiles.

"Une avancée pédagogique considérable"

Selon Ronald Van der Linden, le directeur de l’Observatoire royal de Belgique, d’un système de projection optique dans les années '70, l’institution est passée à un système numérique en 2009. La résolution affinée, la nouvelle intensité des couleurs et du fond noir doivent ainsi permettre de "mieux faire apprécier aux spectateurs les découvertes scientifiques, afin qu’ils développent un regard critique" notamment sur l’état de notre planète et le changement climatique, "aujourd’hui encore mis en doute sans arguments solides", déplore M. Van der Linden. Le nouveau système est en outre moins gourmand en énergie puisque les nouvelles lampes LED sont garanties 60.000 heures, alors qu’elles devaient auparavant être changées toutes les 700 heures, ajoute Inge Govaerts, la porte-parole de la société de technologies belge Barco, à la base du dispositif.

Sortie idéale pour les vacances de printemps

Pendant les congés de printemps (Pâques), le Planétarium propose chaque jour de la semaine six films de 10h30 à 16h30, à commencer par un spectacle dédié aux tout-petits (de 3 à 6 ans). La journée se termine sur le film "Explore", qui retrace la place de l’astronomie des plus anciennes civilisations aux calculs actuels de trajectoire des satellites, en passant par Copernic et le scientifique allemand Kepler et ses fameuses lois. Pour des raisons sanitaires, la salle de 350 places n’accueille que 30 visiteurs à la fois. Les réservations, par téléphone ou en ligne, sont donc indispensables.