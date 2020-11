Un petit éditeur indépendant bruxellois fait un pied de nez au géant américain Amazon

"Zones sensibles" est une maison d’édition indépendante installée à Jette, au domicile de son fondateur, Alexandre Lamonier, un Français établi en Belgique. Spécialisée dans les essais de sciences humaines, "Zones sensibles" publie 5 à 6 ouvrages par an.

Se passer d’Amazon

A l’avenir, Alexandre Lamonier a décidé de se passer des services d’Amazon pour vendre ses livres. Ses motivations sont diverses, et principalement de nature politique. "On sait ce qu’est Amazon, on connaît le dumping social qu’il pratique", justifie l’éditeur. Pourtant, qu’on l’apprécie ou non, Amazon est devenu le principal vendeur de livres pour la plupart des éditeurs. "C’est le cas pour nous aussi, Amazon représente en moyenne 14% des ventes et c’est de loin le premier vendeur de nos ouvrages", poursuit Alexandre Lamonier.

En se passant du géant américain de la vente en ligne, "Zones sensibles" n’a pourtant pas l’impression de se tirer une balle dans le pied. "Non, parce que je fais suffisamment confiance au lecteur pour que le report de ces 14% des ventes se fasse auprès des librairies physiques ou des librairies qui peuvent elles-mêmes livrer."

Un subterfuge astucieux

Mais se passer d’une plateforme de vente telle qu’Amazon est loin d’aller de soi. Il existe ce qu’on appelle "l’obligation de vente". "Il n’y a aucune raison qu’Amazon, qui vend des livres, ne puisse pas le faire alors que d’autres espaces de vente en ligne ou physiques le peuvent", explique Alexandre Lamonier. C’est une question de libre concurrence. L’éditeur a donc eu recours à une astuce : "La plupart des éditeurs n’ont pas de relations directes avec Amazon. Les éditeurs passent par ce qu’on appelle un diffuseur-distributeur et c’est cet intermédiaire qui lui permet de distribuer les livres en librairies. C’est lui qui a des contacts avec Amazon. […] Le petit subterfuge, qu’a trouvé d’ailleurs un confrère éditeur bruxellois qui s’appelle "Vies Parallèles", est tout simplement de ne pas apposer le code-barres sur la quatrième de couverture ou à l’extérieur du livre. Si ce code-barres est inexistant à l’extérieur du livre, l’ouvrage ne peut pas être traité par Amazon, par les robots, par les scanners… Donc chez "Zones Sensibles", on a décidé de le mettre en deuxième page de couverture, en-dessous du colophon. Ce qui fait qu’Amazon va répondre à notre diffuseur-distributeur que le livre ne pourra pas être commercialisé."

Et les auteurs dans tout cela ?

Mais que pensent les auteurs de ce retrait d’Amazon ? Après tout, ils ont intérêt à ce que les livres qu’ils écrivent s’écoulent en le plus grand nombre d’exemplaires possibles. "J’ai la chance d’avoir des auteurs compréhensifs", justifie le patron de Zones Sensibles. "Je ne leur ai pas posé à tous la question concernant le fait de quitter Amazon, mais pour ce qui est des auteurs avec lesquels je travaille de manière très proche, tous sont complètement d’accord avec cette décision. Je publie beaucoup d’universitaires. Ces gens ont déjà un salaire et ne dépendent pas des ventes de mes livres, qui sont quand même minimes, pour vivre."

Bien sûr, Alexandre Lamonier ne prétend pas modifier les rapports de force entre le géant de la vente en ligne et le monde de l’édition et de la librairie. Tout au plus, en faisant tache d’huile, espère-t-il contribuer à un report des achats auprès d’Amazon vers les librairies traditionnelles, qu’elles disposent ou non d’un service de vente en ligne.