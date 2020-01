Un pas vers l'ouverture au public du parc royal de Laeken

Faire son jogging, pique-niquer ou promener son chien sous les fenêtres du roi à Laeken ? L'idée avance. Le gouvernement bruxellois vient de donner son aval pour ouvrir à l'avenir le domaine royal de Laeken au public. Il vient de prendre position via une note qu'évoque Bruzz ce mercredi matin.

Les 186 hectares du domaine royal de Laeken sont aujourd'hui fermés et réservés à la famille royale.

Mais, précisons que le gouvernement bruxellois n'a pas vraiment la main pour agir. Puisque ce parc ne lui appartient pas. "Non, il appartient à la Donation royale", précise Alain Maron le ministre Ecolo bruxellois de l'environnement. "Notre positionnement ici fait suite à une demande du parlement fédéral qui nous avait demandé notre avis sur une potentielle ouverture. Mais pour que cette ouverture se fasse, il faut une décision du gouvernement fédéral et l'accord de la famille royale. Or, vous savez qu'il n'y a pas encore de gouvernement fédéral. Cela complique déjà un peu la donne".