Un parking en forêt de Soignes crée la polémique

Depuis 4 mois, un vaste parking est en construction en forêt de Soignes à Rhode-Saint Genèse. Le comité de quartier s’y oppose à cause du déboisement causé par le chantier. Mais aussi car il serait illégal à plusieurs niveaux.

Pour Philippe Golstein, le représentant du comité de quartier de l’Espinette Centrale, c’est une catastrophe. "On a assisté à un abatage qui a fait disparaitre plus de 5000 mètres carrés de surface boisée. On a découvert finalement qu’il s’agissait de la construction d’un parking de 86 places en plein milieu de la forêt de Soignes". Les riverains déplorent la déforestation importante, notamment d’essences rares et l’effet néfaste sur l’habitat des chauves-souris.

Le comité de quartier a donc demandé une étude juridique fouillée. D’après le cabinet spécialisé, le permis comprend plusieurs infractions manifestes. La commune a également fait appel à un avocat. Le bourgmestre de Rhode-Saint-Genèse, Pierre Rollin, reconnaît seulement une erreur de communication.

Le comité de quartier de l’Espinette Centrale compte environ 120 personnes. Ils essaient d’en rassembler davantage. Le chantier devrait se terminer à la fin du mois de décembre. D’ici là, le comité envisage d’intenter une action en justice.