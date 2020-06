Un nouvel hôtel 5 étoiles bientôt ouvert à Bruxelles : un pari risqué !

Eric Cleton n'a pas froid aux yeux. Cet entrepreneur franco-belge, résidant à Ixelles, possède déjà deux établissements hôteliers, l'un à Paris, l'autre à Cannes. Quand il a eu la possibilité d'acquérir un vaste immeuble à l'abandon sur la Place des Martyrs, il n'a pas hésité. Il dit avoir éprouvé un véritable coup de coeur pour le bâtiment et pour cette place piétonne à quelques encablures de la place Rogier.

Un chancre du sol au plafond

Le projet d'un hôtel cinq étoiles à cet endroit est évidemment bien antérieur à la crise sanitaire qui a mis l'ensemble du secteur quasiment à l'arrêt pendant trois mois. C'est que le bâtiment était devenu un chancre, squatté par les pigeons, et qu'il a fallu tout reconstruire. "Aujourd'hui, l'hôtel est terminé à 80%", dit Eric Cleton en nous faisant faire le tour du propriétaire. "Je pensais ouvrir en septembre mais ce sera plutôt en octobre. Le défi est d'ouvrir dans une situation de crise économique liée à l'hôtellerie qui est très difficile. J'ai créé ce patrimoine hôtelier pour le céder à mes enfants qui sont eux aussi passionnés par cette activité mais je n'ai pas eu de chance. A Paris, j'ai ouvert deux mois avant les attentats parisiens. Ensuite, Cannes a été touchée par les attentats qui ont eu lieu à Nice, c'était horrible. Et puis, maintenant, le coronavirus qui touche tout le monde."

L'hôtelier bruxellois n'a donc pas été épargné par l'adversité mais il croit en son projet de petit hôtel haut de gamme de 50 chambres qui devrait employer, en vitesse de croisière, une trentaine de personnes. La localisation présente à la fois des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, le calme régnant la nuit en l'absence de trafic et la proximité de l'hyper-centre; parmi les inconvénients, la mauvaise desserte en transport en commun et la difficulté d'accéder sur la place des Martyrs en taxis pour les touristes étrangers, clientèle convoitée par le futur hôtel Juliana. Mais Eric Cleton se félicite du bon accueil des autorités bruxelloises et de la possibilité d'actionner les bornes rétractables barrant l'accès à la place pour laisser passer les taxis.

Les hôtels de luxe pas épargnés par la crise

On pourrait croire que le segment de l'hôtellerie haut de gamme a été moins affecté par la crise sanitaire. Il n'en est rien, indique Rodolphe Van Weyembergh, secrétaire général de la BHA (Brussels Hôtel Association) : "C'est l'ensemble du secteur qui est confronté à la crise la plus grave de son histoire, quelle que soit la catégorie, évidemment. Lorsque le secteur est l'arrêt, et c'est le cas aujourd'hui, et qu'il est confronté à une inactivité quasi-totale qui va durer six mois, c'est l'ensemble des hôtels, petits ou grands, qui sont impactés de la même façon. Tout le secteur est à l'arrêt ou quasi à l'arrêt."

Pour autant, Eric Cleton ne désespère pas. "Dans la vie, il faut y croire. J'ai entendu dire qu'il n'y avait que les poissons morts qui suivaient le courant."