Un nouveau QG pour surveiller la mobilité à Bruxelles

Cela fait un peu film de James Bond ou d'espionnage avec un lieu stratégique dont l'emplacement est tenu secret. Ce lieu, c'est le futur nouveau centre régional de mobilité intégré, qui réunira Bruxelles Mobilité, l'agence bruxelloise des routes, et la STIB qui gère les transports en commun dans la capitale. Les responsables des deux agences, accompagné du ministre bruxellois de la mobilité, ont dévoilé le projet ce matin.

Le but ? Améliorer la communication entre les différents acteurs lors des gros événements qui impactent la mobilité à Bruxelles, comme les festivités du 21 juillet, les visites officielles de chefs d'état, ... A l'heure actuelle, la STIB compte six dispatchings répartis en cinq endroits et Bruxelles-Mobilité en compte un.

Le futur centre comportera notamment un agent de liaison qui effectuera la passerelle entre les informations de la STIB et celles de Bruxelles-Mobilité. Il rassemblera quelques 300 personnes dans un lieu qui, pour des raisons de sécurité, doit rester secret du grand public.

Les travaux d'aménagement ce nouvel Operations Control Center débuteront demain, mardi 9 avril 2019, et le déménagement des différents dispatchings actuels de la STIB et de Mobiris se feront progressivement à partir du printemps 2020. Tout cela bien sûr pour assurer entretemps une continuité du service au public.