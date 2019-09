Un nouveau pont bruxellois enjambera le canal en face de Tour & Taxis en 2021

Sous l’égide de Beliris, l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, les travaux de construction du futur pont Suzan Daniel ont débuté ce lundi. L’ouvrage reliera les deux berges du canal Anvers-Bruxelles-Charleroi à hauteur de Tour & Taxis, de manière à mieux relier le site à la Gare du Nord.

Un pont interdit aux voitures

"Le pont comprend deux zones de circulation", explique Marianne Hiernaux, porte-parole de Beliris : "une zone large de 6 mètres, en bois, pour les piétons et les cyclistes. Et une autre, large de 7 mètres, en asphalte, pour les transports publics. La zone réservée aux transports publics est dimensionnée pour pouvoir accueillir tous les types de véhicules mais à l’heure actuelle, on ne prévoit que d’y faire circuler des bus."

Pour la facilité des piétons et des personnes à mobilité réduite, la pente du pont a été limitée à 4%. Le choix du nom – Suzan Daniel – est le résultat d’un processus participatif. Le public a choisi parmi d’autres suggestions le nom de cette militante de la cause homosexuelle, née à Bruxelles en 1918 et décédée à Uccle en 2007. A son retour d’une conférence sur l’égalité des sexes à Amsterdam, en 1953, Suzan Daniel décide de créer le premier mouvement LGBT + en Belgique.

La construction du pont s’accompagnera de celle d’un parc récréatif sur la berge du canal côté Quai des Matériaux. D’un montant de 6,75 millions d’euros, le chantier devrait être clôturé au printemps 2021.