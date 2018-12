Un nouveau pôle touristique au nord-ouest de Bruxelles

Invités ce lundi matin au déjeuner des bourgmestres, les deux nouveaux élus, Pierre Kompany pour Ganshoren et Ahmed Laaouej pour Koekelberg ont annoncé la mise ne place d'un pôle touristique autour de la basilique de Koekelberg. " Je voudrais en faire un pôle économique, explique le bourgmestre de Ganshoren. Il y a suffisamment de petits commerces et de choses à voir autour de cette basilique qui doivent être valorisées. Qui plus est, la basilique reçoit un nombre important de touristes. Je voudrais que l’on booste encore ces visites. " Et Ahmed Laaouej d’enchaîner : " C’est un scoop pour Vivacité : je réponds favorablement à l’appel de Pierre Kompany. L’ambition est de faire du quartier de la Basilique un vrai pôle touristique. (…) Je pense que si l’on se voit avec l’ensemble des bourgmestres du nord-ouest, on peut faire de cette partie de Bruxelles un pôle attrayant. "

Les deux bourgmestres ont aussi, chacun à leur tour, rappelé leurs engagements pour leur législature. A découvrir dans les deux vidéos ci-dessous.