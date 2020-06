Un nouveau marché hebdomadaire verra bientôt le jour à Schaerbeek

En novembre dernier dans le cadre du futur réaménagement de la rue Royale-Sainte-Marie, la Commune de Schaerbeek avait annoncé la suppression du marché qui s’y tenait chaque semaine. Les autorités s’étaient alors engagées à trouver un nouveau lieu pour accueillir les échoppes. C’est désormais chose faite, la commune vient d’annoncer mercredi dans un communiqué la création d’un nouveau marché aux abords de l’Eglise Saint-Servais et sur la Place Lehon.

Pour la commune la décision de supprimer un tel marché s’imposait au regard des nombreux et lourds chantiers prévus dans le périmètre dans les prochaines années. L’avenir de cette voirie dans le cadre d’un plan de mobilité générale pourrait également être modifié. " Nous n’avions aucune solution satisfaisante pour délocaliser le marché en l’état (900 mètres de long) car les contraintes de mobilité et de sécurité étaient nombreuses " précise Lorraine de Fierlant, Échevine de la Dynamisation économique, des Commerçants et Entrepreneurs (Liste du Bourgmestre).

Consultation et réflexion

Après un travail de réflexion et de consultation mené depuis l’année dernière auprès du public et des marchands, le Collège des Bourgmestre et Échevins a approuvé mardi, la création d’un nouveau marché aux abords de l’Eglise Saint-Servais, entièrement rénovée et sur la Place Lehon.

"Nous allons travailler intensivement à la création de ce nouveau marché populaire qui proposera une diversité de produits accessibles dans un lieu unique qui alliera convivialité et beauté du quartier dans les années à venir (réaménagement rue Royale-Sainte-Marie et de l’avenue Louis-Bertrand)" conclut l’Echevine.

Un plan communal "Marchés"

Les détails techniques, infrastructures, sécurité et appels à candidatures, vont être étudiés dans une deuxième phase par le service Commerces de la commune. Une date précise d’ouverture de ce nouveau marché ne pourra pas être fixée sans ces différents éléments techniques.

La création de ce nouveau marché fait partie d’un Plan communal " Marchés " plus global au niveau de la Commune. Outre la création de nouveaux marchés, ce plan veut revoir les aspects logistiques, financiers et réglementaires des nombreux marchés schaerbeekois (Riga, Dailly, Saint-Servais, Chasseurs ardennais et Helmet).