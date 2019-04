Un MR "optimiste" et résolument ancré au centre-droit lance sa campagne à Bruxelles

Le Mouvement Réformateur a installé son QG de campagne au square de l'Aviation, dans le quartier de Cureghem, quasi à cheval sur Anderlecht et la Ville de Bruxelles. Le grand immeuble de bureaux et d'espaces de travail n'offre pas une grande visibilité au parti pour qui viendrait à passer devant. En revanche, la symbolique est forte.

Un MR au centre-droit

En optant pour ce quartier défavorisé et souvent stigmatisé, le MR signifie qu'il ne veut laisser aucun endroit de Bruxelles à l'écart. En désignant comme têtes de listes Françoise Schepmans (Molenbeek) et Vincent De Wolf (Etterbeek), le parti espère avoir tourné la page des sorties récurrentes d'Alain Destexhe, prompt à mettre de l'huile sur le feu dès qu'une campagne électorale approchait.

Les libéraux déplorent leur faible popularité parmi les Bruxellois issus de l'immigration et en particulier au sein de la population musulmane. Mais quand on examine la composition de la liste, il faut attendre la 12e place pour voir apparaître une candidate arabe. C'est loin, trop loin pour un parti qui espère rétablir les liens avec les électeurs d'origine étrangère.

D'autant que, même si Alain Destexhe a quitté le MR pour créer sa propre liste, il reste des adeptes des déclarations-choc. Lucas Ducarme (Koekelberg), 15e sur la liste, a récemment proposé d'interdire les minarets des mosquées trop visibles dans Bruxelles. Françoise Schepmans ne valide pas l'idée. "Cette sortie sur les minarets était maladroite parce que ça n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas parce qu'il y a un minaret à la Grande Mosquée que nécessairement on va autoriser les minarets partout à Bruxelles. Ce qui est important, c'est le projet architectural qui est porté, aussi par des églises, des mosquées et qui doit s'intégrer nécéssairement dans la ville."

Une liste rajeunie

Il n'y a que 5 député.e.s sortant.e.s dans les 20 premiers, font remarquer les deux locomotives du MR. "C'est inédit", insiste Vincent De Wolf, soulignant l'important renouvellement des effectifs libéraux. C'est ce qui s'appelle faire d'un problème une opportunité, une partie non négligeable de ce renouvellement étant plus contraint que réellement choisi. Par rapport à 2014, Armand De Decker a été exclu du parti, entraînant sa femme Jacqueline Rousseaux dans sa chute; Jacques Brotchi et Willem Draps sont atteints par la limite d'âge; Corinne Depermentier n'a jamais siégé au cours de la législature pour cause de maladie; Marion Lemesre a mis un terme à sa carrière politique; Zahoor Manzoor avait déjà claqué la porte du MR en cours de mandature; Alain Destexhe vient de faire de même, Abdallah Kanfaoui ne semble pas avoir convaincu et Olivier de Clippele se présente désormais à la Chambre. Bref, c'est la moitié de l'effectif sortant qui était à renouveler.

Optimiste

"Optimiste pour Bruxelles" est le slogan de campagne du MR. Objectif des "bleus"? Le retour au pouvoir en région bruxelloise.