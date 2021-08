Un marathon de jeux vidéo de 75 heures au profit de Médecins Sans Frontières

Trente-cinq rois de la console de jeux vidéo se réunissent, de jeudi à dimanche, au sein des locaux de Médecins Sans Frontières, à Ixelles (Bruxelles), pour une nouvelle édition du Télévidéogames. Pendant 75 heures, ces gamers vont tenter de recueillir le maximum de dons au profit de l’organisation humanitaire.

S’il s’agit de la sixième édition de ce grand événement caritatif organisé par le collectif "Les Players du Dimanche", c’est la troisième fois que l’opération se fait au profit de MSF. Particularité cette année : MSF-Belgique, France et Suisse s’associent.

"Le Télévidéogames est le plus grand projet caritatif de jeux vidéo dans notre pays", affirme Gianni Celestri, porte-parole des "Players du Dimanche". "C’est une occasion pour nous d’impliquer notre voix et nos communautés au profit de ceux qui en ont besoin lors d’un événement intense et fort émotionnellement. Et puis… nous avons une revanche à prendre sur l’an dernier", défie-t-il.

En 2020, l’événement avait en effet dû être interrompu en raison de la pandémie de Covid-19. En seulement 30 heures de streaming, le marathon caritatif avait tout de même permis de récolter 120.000 euros.

Plusieurs streamers seront présents

"Le Télévidéogames ne prouve qu’une chose à mes yeux. C’est que les gameurs ont du cœur et beaucoup d’énergie", fait valoir Seroths, streameur réunionais qui jouera depuis le siège de MSF à Ixelles.

Plusieurs streamers belges ont par ailleurs répondu présent à la mobilisation, parmi lesquels 2old4stream, DiscoverID, Luciefer22, Wizhum, Packam, Prophecy.