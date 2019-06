Un jeune ucclois participe à la coupe du monde du jeu Fortnite

Dans sa chambre, et en direct sur Internet, Howard Castiaux a laissé exploser sa joie à la vue des résultats finals dimanche. "C’était un mélange d’excitation et de dé-stress, raconte le jeune homme. Après plusieurs semaines, on arrive à accomplir ce que l’on voulait accomplir !"

La World Cup de Fortnite regroupe plusieurs compétitions : une "solo" où les joueurs se battent les uns contre les autres, et une "duo" où 50 équipes de deux joueurs s’opposent. C’est pour cette dernière qu’Howard Castiaux et son coéquipier suisse Jérémy Dang se sont qualifiés. Le parcours a été long. Il leur a fallu trois week-ends de compétition pour obtenir leur billet pour la finale. Ils ont réussi à battre près de 3000 joueurs en terminant à la sixième place du week-end de qualification.

Huit à dix heures par jour sur Fortnite

Etudiant à l’ULB en ingénierie, Howard Castiaux a décidé de mettre en stand-by ses études. Il joue entre 3 et 5 heures par jour au jeu, "mais si on parle de la stratégie, de l’étude de notre stratégie, de celle des adversaires, on montre largement à 8-10 heures par jour", détaille le jeune homme.

Le jeu est très complexe à maîtriser. Pour s’équiper, les joueurs doivent trouver des armes et des munitions dispersées au hasard sur la carte, ils doivent évoluer dans une zone qui se resserre de plus en plus au cours du jeu. Ils peuvent également construire des abris. "Il faut savoir quand est-ce qu’il est opportun de prendre un duel, quand est-ce qu’il faut battre en retraite", raconte Howard.

30 millions de dollars en jeu

S’il finit sur le podium avec son coéquipier suisse, le jeune homme pourra toucher une partie des 30 millions de dollars mis en jeu par Epic Games, les créateurs de Fortnite. Il pourrait également devenir un vrai joueur professionnel.

Mais pour l’instant, rien n’est fait. Après la World Cup, Howard Castiaux fera un point sur son expérience. Il aimerait bien finir un de ses bacs à l’université. Pour le reste, comme il aime le répéter, "advienne que pourra !"