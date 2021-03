Un incendie fait plusieurs blessés rue de l'Enseignement à Bruxelles

Le Siamu est intervenu ce matin, rue de l'Enseignement, pour un incendie au premier étage d'un immeuble d'habitation. Les pompiers se sont rendus maîtres des flammes et ont dû intervenir pour évacuer les occupants de l'immeuble. Le plan médical d'intervention a été déclenché. On déplore six blessés légers et deux blessés plus graves. Ils ont été rassemblés dans le poste médical avancé pour être ensuite transférés vers les hôpitaux.