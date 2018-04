Un homme poignardé à la porte de Hal à Saint-Gilles

Un homme a été blessé après avoir été poignardé mardi soir à la Porte de Hal à Saint-Gilles, indique mercredi le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information parue dans le quotidien La Capitale. L'auteur n'a pas encore pu être interpellé.

Selon le parquet, la police a été appelée mardi vers 18h45 pour une bagarre au couteau survenue dans une bar situé à la Porte de Hal. Sur place, les agents ont constaté la présence d'un homme de 46 ans qui présentait plusieurs plaies au visage. La victime a été transportée à l'hôpital et ses jours ne sont pas en danger.

L'auteur présumé de l'agression, un trentenaire, a pris la fuite après les faits et est toujours recherché. On ignore encore la cause du différend qui l'a opposé à la victime.