"Un homme libre", la pièce qui interroge sur la religion

Peut-on avoir un esprit cartésien et croire en dieu? Ou bien faut-il choisir entre religion et athéisme? Et peut-on dire sans avoir peur d'être jugé ce en quoi l'on croit? Ces questions sont posées par l'auteure Malika Madi à l'espace Magh jusqu'au 31 mars. La pièce de théâtre s'appelle "Un homme libre". Dans les premiers à avoir vu ce spectacle, on retrouve les élèves de secondaire de l'Institut Saint Vincent de Paul de Uccle, du Lycée Guy Cudell de Saint-Josse et du Lycée La Retraite de Bruxelles. Ils ont découvert l'histoire d'un médecin en plein questionnement.

Adam est radiologue. Il croit en la science, point barre. Et ce, malgré une éducation basée sur l'Islam. La religion, il la considère comme une prison. La foi, il la rejette. Ce qui met à mal les relations avec son père... jusqu'au jour où l'une de ses patientes meurt. C'est là que tout s'écroule. Sa logique cartésienne est remise en question. Ses origines et la spiritualité lui reviennent en pleine figure via son fils qui, lui, s'est tourné vers la religion. La fantôme de sa patiente l'aide à démêler les nœuds de sa vie, un par un.

Après la représentation de vendredi matin, les élèves bruxellois de secondaire ont eu l'occasion de poser leurs questions à l'auteur d'Un homme libre, Malika Madi.

"Sur scène, on retrouve tout sauf un homme libre, intervient l'un d'entre eux. Il est opprimé entre la croyance de son père et celle de son fils... mais aussi avec sa propre croyance. Le titre n'est-il pas un peu ironique?" "L'homme libre est celui qui a le choix de croire ou de ne pas croire en cette société où vous êtes jugé selon vos croyances, répond la metteuse en scène. Quand vous dites que vous êtes croyant, on porte sur vous un regard souvent caricatural. Mais l'inverse est vrai aussi, si vous dites que vous êtes athée. Dans quelle mesure aujourd'hui peut-on dire ce que l'on pense de dieu ou de la religion sans être jugé? C'est la question centrale de la pièce."

La pièce questionne mais n'apporte pas de réponses toute faite sur l'identité spirituelle d'un homme. C'est ce qui en fait sa force.

"J'ai voulu aborder ce thème parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où les 3e et 4e générations issues de l'immigration se questionnent beaucoup sur son appartenance, commente l'auteure. Comme si la 2e génération, leurs parents, avait réglé la question en pensant que leurs enfants allaient être des citoyens à part entière et complet, sans que leur histoire n'impacte leur vécu. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. Cette 3e génération est en conflit avec elle-même. Elle se questionne sur ce qu'elle est et d'où elle vient. Nous, la 2e génération, n'avons peut-être pas su les aider à trouver des réponses. Malheureusement, c'est ce qui conduit certains jeunes à prendre la voix de l'extrême où ils pensaient trouver des réponses."

A découvrir jusqu'au 31 mars à l'espace Magh.